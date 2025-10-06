Encuentran cuerpo sin vida en campo menonita, tenía lesiones en rostro y cabeza

Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de persona sin vida en una brecha de terracería que conduce al Campo 34, en hechos ocurridos la noche de este domingo.

El aviso se recibió a las 22:16 horas, por lo que unidades municipales se trasladaron al sitio, donde fue localizado un hombre de aproximadamente 40 años de edad, sin signos vitales.

La persona vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera azul marino, cinturón negro y tenis negros, y presentaba lesiones visibles en el rostro y cabeza, aparentemente provocadas con un objeto contundente.

En el lugar se localizaron además una piedra con rastros de sangre y una navaja con mango negro, posibles indicios relacionados con el hecho.

Al sitio acudió también personal de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente, a través de las áreas de Homicidios y Servicios Periciales, quienes se hicieron cargo de la escena para el inicio de las investigaciones correspondientes.