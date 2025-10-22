Encuentran adulto mayor sin vida en avenida Pacheco

Está mañana un adulto mayor, de aproximadamente 70 años de edad fue encontrado sin vida en el cruce de la avenida Pacheco y calle Justiniani.

El cuerpo estaba junto a una parada del transporte público, a simple vista se le observaba un golpe en la frente, rastros de sangre y piel azulada en la zona de la boca.

Elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, confirmándose que la persona ya no tenía signos vitales.

Las autoridades describieron al masculino como de complexión media, piel moreno claro, rapo, bigote cano, gorra azul marino, camiseta a cuadros, chaleco azul marino, cinto negro, pantalón de mezclilla azul claro, zapatos de trabajo color negro y lonchera negra.