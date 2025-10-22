Encabeza Fiscalía operativo de búsqueda de adolescente en Ojinaga

El reporte de ausencia fue puesto en Guachochi pero las indagatorias lo ubicaron en esa región fronteriza

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en Aldama, encabezó un protocolo de rastreo en el municipio de Ojinaga.

En el despliegue operativo derivado de la carpeta de investigación 27-2025-152, por la desaparición de Ángel Fernando Loera Díaz, de 14 años, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Guardia Nacional, y del Ejército Mexicano.

El adolescente fue visto por última vez el 9 de abril del año en curso, en la ciudad de Guachochi, pero con base en las indagatorias para localizarlo, se solicitó la intervención conjunta para buscarlo en la referida zona fronteriza.

Al momento de su desaparición, Ángel Fernando vestía una pantalonera negra, así como una playera color negro, tenis deportivos de color negro con verde olivo, cachucha negra con la imagen de un dólar al frente, y en su cuello portaba una cadena de plata con la medalla de San Judas Tadeo, y un rosario de hilo color marrón.