En prisión preventiva imputado por intento de homicidio y lesiones a abogados en Parral

El 07 de octubre se resolverá su situación jurídica

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía del Distrito Zona Sur, llevó a la audiencia de control de detención y formulación de imputación a Fernando R. G., por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas.

En dicha audiencia, el Juez de Control decretó como legal la detención del presunto, y el Ministerio Público le formuló imputación por hechos ocurridos el 29 de septiembre del presente año en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, en dicha fecha, Fernando R. G., se encontraba en una funeraria ubicada en la calle Manuel Acuña, de la colonia Centro, en donde sostuvo una discusión con una persona de nombre Eloy S. P.

Asimismo, que de entre sus ropas sacó una pistola calibre .22 con la que pretendía privar de la vida a dicha persona, pero en el intento, lesionó a otros dos masculinos que se encontraban presentes en el lugar, de nombres Enrique Eduardo M. y Héctor V. R., para posteriormente huir de la escena, pero fue detenido momentos después por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Tras el análisis de los antecedentes, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal, concedió la petición del Ministerio Público para imponer al acusado la medida cautelar de prisión preventiva y fijó el próximo 07 de octubre para resolver la situación jurídica de Fernando R.G., en la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

El trabajo de esta representación social, muestra su compromiso para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).