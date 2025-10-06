En juicio obtiene Fiscalía Anticorrupción sentencia condenatoria contra exalcalde de San Francisco del Oro

La tarde de este lunes, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua obtuvo de un juez sentencia condenatoria en contra de Arturo Huerta Luevano, Ex Presidente Municipal de San Francisco del Oro, por su responsabilidad penal en los delitos de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades y Peculado con Penalidad Agravada, por lo que la autoridad jurisdiccional le impuso una pena de tres años de prisión, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, además, del pago de una multa y la reparación del daño al erario por 6 millones 050 mil pesos.

De acuerdo con las investigaciones, entre el 27 de mayo de 2022 y el 4 de enero de 2023, el entonces alcalde adquirió deuda pública por la cantidad de $6,050,000.00 (seis millones cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) mediante la celebración de siete contratos de crédito simple con la financiera Alderiva de México SAPI de C.V., SOFOM ENR, sin sujetarse a los procedimientos establecidos en la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua ni en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Durante la audiencia, se acreditó que el sentenciado utilizó dichos recursos públicos para el pago de gasto corriente, como servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, contraviniendo el destino legal de los créditos, que debe orientarse exclusivamente a inversión pública productiva.

Este caso de investigación por parte de la FACH se considera modelo en la investigación de hechos de corrupción a nivel municipal, dado que para el esclarecimiento de los hechos se implementaron múltiples técnicas de investigación avanzadas, entre ellas: el levantamiento de secreto bancario y fiscal de los involucrados; intervención de comunicaciones privadas, en su modalidad de extracción de información digital y telefónica; cateos para la búsqueda y aseguramiento de evidencia documental y electrónica; peritajes especializados en grafoscopía e informes contables.

«Como Fiscal puedo afirmar que la solidez de estos actos de investigación permitió acreditar plenamente la responsabilidad penal del exfuncionario, garantizando un resultado favorable para la protección del patrimonio público del municipio de San Francisco del Oro y dejando un precedente de recuperación del daño patrimonial por este tipo de conductas desviadas” informó: Abelardo Valenzuela

Con esta resolución judicial, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua reafirma su compromiso de llevar las carpetas de investigación hasta sus últimas consecuencias en la vía jurisdiccional y reitera el firme compromiso con el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, mediante investigaciones técnicas, exhaustivas y apegadas a derecho, respetando el debido proceso y los derechos humanos en toda la etapa del proceso penal.