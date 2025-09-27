En busca de joyas con reporte de robo, catean local de la zona Centro

La mañana de este sábado se registró una movilización de unidades de los tres niveles de Gobierno en un local de compraventa de oro y plata, ubicada en la calle 15 entre avenida Juárez y Manuel Doblado en pleno centro de la ciudad.


La célula BOI cerró la circulación sobre la calle 15, para llevar a cabo una diligencia en el local de compra de oro y plata, relojería fina y monedas antiguas.


Extraoficialmente se dio a conocer que la diligencia tiene como objetivo de descartar la compra o venta de artículos robados, sólo que el resultado de esta incursión policiaca no se dio a conocer de momento.

