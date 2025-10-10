El traslado del imputado Abraham Alejandro F. D., fue para diligencias ministeriales

  • Hoy mismo fue reingresado al Cereso en donde tiene medida cautelar de prisión preventiva

Este viernes 10 de octubre, fue trasladado bajo custodia el imputado Abraham Alejandro F. D., a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, para efectos de realizarse una diligencia dentro de la investigación complementaria que se le sigue bajo la causa penal 2768/2025, por los delitos de homicidio agravado y calificado, violación con penalidad agravada y violencia familiar, cometidos a la víctima de iniciales J. G. C. L.

Finalizada la diligencia para la que fue solicitado, el imputado fue reingresado al Centro de Reinserción Social número 1, en donde se le aplica la medida cautelar de prisión preventiva.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar al agresor otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 10, 2025 7:02 pm

