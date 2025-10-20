Ejecutan a un hombre afuera del club deportivo Atenea; una mujer resulta herida

La noche de este lunes, un hombre fue asesinado a balazos afuera del club deportivo Atenea, ubicado en las calles Río Uruguay y carretera Panamericana, en la colonia Riberas de Sacramento.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien se encontraba en las inmediaciones del deportivo. En el ataque también resultó lesionada una mujer, quien fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio y acordonaron la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad del hombre fallecido ni el paradero de los agresores.