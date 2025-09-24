Ejecutan a hombre en vivienda de la colonia Renovación

Chihuahua.– La noche de este miércoles, un hombre identificado como Omar Noel M. de 49 años de edad, fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Héroes de la Revolución y Nicolás Bravo, en la colonia Renovación.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados arribaron al domicilio de la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones cuando se encontraba en el porche de su casa. El hombre quedó sin vida en el lugar con impactos en la cabeza y en el pecho.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron el hecho y procedieron a acordonar de manera amplia la zona, dejando el área a disposición de la Fiscalía General del Estado. Agentes de Investigación y peritos en criminalística se encargaron de recabar evidencia y embalar los casquillos percutidos localizados en la escena.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del C4 para practicarle la necropsia de ley.