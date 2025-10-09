Ejecutan a hombre en Villas del Rey

La noche de este jueves, un hombre fue ejecutado a balazos en la vía pública, en el cruce de las calles Los Monarcas y Carlo Magno, en la colonia Villas del Rey.

De acuerdo con el reporte, dos sujetos —uno vestido de negro y otro de azul— arribaron al lugar y, portando armas cortas, dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima hasta privarla de la vida. Posteriormente, los agresores huyeron a pie con rumbo desconocido.

En la escena fueron localizados siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, así como cinco más sin detonar. Elementos de la Policía Municipal aseguraron y acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones y del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas relacionadas con este hecho violento.

octubre 9, 2025 10:27 pm

