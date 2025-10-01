Ejecutan a hombre en la colonia Villa Vieja; le disparan 15 veces

La noche de este miércoles, un hombre fue asesinado a balazos luego de que sujetos armados tocaran a la puerta de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Libertadores y Eufemio Zapata, en la colonia Villa Vieja.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores le dispararon en al menos 15 ocasiones con un arma calibre .40, provocándole la muerte en el lugar.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron para asegurar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de los trabajos periciales.

En la escena del crimen se aseguraron 15 casquillos percutidos calibre .40, así como una ojiva. Posteriormente, el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo de la víctima a las instalaciones correspondientes para practicarle la necropsia de Ley.

Hasta el momento no se ha informado la identidad del fallecido ni el paradero de los responsables.