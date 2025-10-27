Ejecutan a hombre en la colonia Cerro de la Cruz

La noche de este lunes, un hombre fue ejecutado en calles de la colonia Cerro de la Cruz, al sur de la ciudad.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles 64 y Carlos Fuero, donde la víctima, de aproximadamente 30 años de edad, fue ultimada a balazos en la vía pública, quedando tendida frente a un vehículo Ford Focus de color blanco.

En el lugar fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos calibre .45, según el reporte preliminar de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para resguardar la evidencia, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense realizaron las labores de procesamiento y levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad del hombre ni se reportan personas detenidas por este hecho violento.