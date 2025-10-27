Ejecutan a hombre en brecha de la colonia Valles de Chihuahua

La noche de este lunes, un hombre fue localizado sin vida con múltiples impactos de bala y visibles huellas de violencia en una brecha de la zona conocida como Valles de Chihuahua, a la altura de las calles 37 y Villa Hermosa.

Agentes de la Policía Municipal del Distrito Morelos acudieron al lugar tras el reporte ciudadano y confirmaron el hallazgo del cuerpo, por lo que procedieron a acordonar el área para resguardar la escena.

La víctima, de aproximadamente 60 años de edad, vestía una chamarra azul con mangas rojas, pantalón color caqui y tenis.

Personal de la Fiscalía General del Estado arribó posteriormente para iniciar con las investigaciones correspondientes, así como para realizar el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento de la evidencia balística localizada en el sitio.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad del hombre ni se cuenta con información sobre los responsables del ataque.

