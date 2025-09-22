Ejecutan a hombre dentro de vivienda señalada como picadero en Quintas Arboledas Oriente

Chihuahua.– La noche de este lunes, un hombre fue ejecutado dentro de un domicilio señalado por vecinos como punto de consumo de drogas, ubicado en la calle Pitahaya número 11721, en la colonia Quintas Arboledas Oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del sector informaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en el interior del inmueble. Al arribar elementos de seguridad, localizaron a un hombre tendido en el suelo con una herida en la cabeza y abundante sangrado, además de casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

La víctima, identificada de manera preliminar como un masculino de 37 años, ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada de las autoridades. Un testigo señaló que al llegar a la vivienda encontró a su compañero tirado y sin responder.

La zona fue asegurada por agentes de la Policía Municipal, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación por homicidio.