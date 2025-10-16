Ejecuta AEI órdenes de aprehensión por delitos de género cometidos en Chihuahua

Las detenciones se efectuaron en Ciudad Juárez

En seguimiento a investigaciones por delitos de género, elementos de la Agencia Estatal de Investigación capturaron a dos hombres que contaban con órdenes de aprehensión

obsequiadas por Jueces de Control en el Distrito Judicial Morelos.

Los detenidos son, Hernán D. S., por su probable responsabilidad en el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria en perjuicio de dos víctimas, y Sebastián T. D., por el delito de violencia familiar cometido a una víctima.

Ambos fueron detenidos en Ciudad Juárez y trasladados por los policías investigadores a la ciudad de Chihuahua, para ser llevados a las respectivas audiencias de formulación de imputación.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).