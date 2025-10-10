Durante cateo, detuvo AEI a hombre que contaba con órdenes de aprehensión

En seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada en Combate al Delito de Extorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a José Omar R. M., quien contaba con dos órdenes de aprehensión por delitos contra la salud en Ciudad Juárez.

El arresto efectuado en conjunto con el Ejército Mexicano, se registró este viernes 10 de octubre, cuando se ejecutó una orden de cateo en el domicilio marcado con el número 3010 de la calle Valentín Fuentes de la colonia Kilómetro 5.

La persona detenida, de 37 años de edad, fue puesto a disposición de los jueces de control del Distrito Judicial Bravos que lo requieren por las causas penales 1559/2021 y 528/2025, ambas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).