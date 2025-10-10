Durante cateo detienen a dos hombres por posesión de drogas y más de 99 mil pesos en dinero en efectivo

Mediante una orden de cateo cumplimentada por la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos masculinos que se identificaron como César Edgar G. Q. y Ángel Eduardo G. F., por encontrarse en posesión de droga y dinero en efectivo.
La acción policial efectuada por agentes ministeriales adscritos a la Unidad de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, en conjunto con el Ejército Mexicano, se registró este viernes en una vivienda de la calle Diego Luna de la colonia José Martí, de Ciudad Juárez.
Se les aseguró lo siguiente
- 12 envoltorios de plástico que contenían una sustancia sólida con las características propias de la cocaína en piedra, con un peso de 2.0 gramos.
- 15 envoltorios de plástico con una sustancia en polvo color blanco con las características propias de la cocaína, con peso de 8.4 gramos.
- Un envoltorio de plástico que contenía una hierba verde y olorosa con las características de la mariguana, con un peso de 4.3 gramos.
- Dos molinos.
- Una bolsa de mano color negro que contenía 99 mil 350 pesos y 38 dólares moneda americana.
Los detenidos de 44 y 18 años de edad, la droga y el dinero asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, para las investigaciones correspondientes por el delito de desobediencia y resistencia, así como delitos contra la salud.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).