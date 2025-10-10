Durante cateo detienen a dos hombres por posesión de drogas y más de 99 mil pesos en dinero en efectivo

Mediante una orden de cateo cumplimentada por la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a dos masculinos que se identificaron como César Edgar G. Q. y Ángel Eduardo G. F., por encontrarse en posesión de droga y dinero en efectivo.

La acción policial efectuada por agentes ministeriales adscritos a la Unidad de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, en conjunto con el Ejército Mexicano, se registró este viernes en una vivienda de la calle Diego Luna de la colonia José Martí, de Ciudad Juárez.

Se les aseguró lo siguiente

12 envoltorios de plástico que contenían una sustancia sólida con las características propias de la cocaína en piedra, con un peso de 2.0 gramos.

⁠15 envoltorios de plástico con una sustancia en polvo color blanco con las características propias de la cocaína, con peso de 8.4 gramos.

⁠Un envoltorio de plástico que contenía una hierba verde y olorosa con las características de la mariguana, con un peso de 4.3 gramos.

Dos molinos.

⁠Una bolsa de mano color negro que contenía 99 mil 350 pesos y 38 dólares moneda americana.

Los detenidos de 44 y 18 años de edad, la droga y el dinero asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, para las investigaciones correspondientes por el delito de desobediencia y resistencia, así como delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).