Dos personas mueren en incendio que arrasó vivienda en la colonia Granjas

La noche de este sábado, un fuerte incendio consumió por completo una vivienda construida de madera en el cruce de las calles Gonzales Cossío y Sicomoro, en la colonia Granjas.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría sido provocado. En el lugar perdieron la vida dos personas, mientras que cuerpos de rescate trabajaron por varios minutos para controlar las llamas, que se extendieron rápidamente debido a la estructura de madera y la presencia de varios tanques de gas.

El fuego generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. Elementos de Bomberos y Protección Civil evacuaron a los vecinos de los domicilios contiguos como medida preventiva, ante el riesgo de explosión.

Policías municipales y agentes de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del incendio y confirmar si efectivamente fue intencional.

Varias calles aledañas fueron cerradas al tránsito vehicular mientras se realizaban las labores de emergencia.