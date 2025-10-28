Dos mujeres resultan lesionadas tras volcadura en la vía corta a Parral

La tarde de este martes se registró una volcadura a la altura del kilómetro 12 de la carretera vía corta a Parral, donde dos mujeres resultaron con lesiones leves luego de que el vehículo en el que viajaban sufriera un desperfecto mecánico.

De acuerdo con los primeros reportes, las tripulantes se dirigían rumbo a Parral a bordo de un Nissan Sentra de color blanco cuando una de las horquillas de la suspensión se rompió, lo que provocó que la conductora perdiera el control, saliera del camino y terminara con el automóvil volcado sobre su toldo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a una de las mujeres que presentaba una lesión en el brazo izquierdo, con posible fractura. Ninguna de las ocupantes fue trasladada a un hospital, ya que ambas decidieron permanecer en el sitio en espera de la Guardia Nacional, el ajustador del seguro y una grúa para el retiro del vehículo siniestrado.

Las autoridades realizaron el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades y restablecer la circulación en la zona.