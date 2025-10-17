Dos empleados intoxicados por derrame de químico en paquetería DHL de Plaza Cristal

Durante la tarde de este viernes se registró un incidente en una sucursal de la empresa de paquetería DHL, ubicada en Plaza Cristal, sobre el Periférico de la Juventud y calle del Faisán, donde dos empleados resultaron intoxicados tras el derrame de una sustancia en el interior del local.

De acuerdo con el reporte, el personal de la paquetería manipulaba un paquete cuando se golpeó un tanque de extintor líquido clase K, el cual botó su válvula y liberó el contenido, generando una nube irritante que afectó a los trabajadores.

Al sitio arribaron paramédicos de URGE, elementos de Bomberos y Policía Municipal. Los bomberos confirmaron que la sustancia provenía de un extintor clase K, utilizado comúnmente para sofocar incendios en cocinas o zonas con aceites y grasas.

Los afectados, un hombre y una mujer, presentaron síntomas de intoxicación; ambos fueron asistidos en el lugar, aunque la mujer tuvo que ser trasladada a un centro médico para una valoración más detallada.

Los bomberos retiraron el tanque con el contenido restante, mientras que agentes municipales levantaron el reporte correspondiente y aseguraron el área para evitar mayores riesgos.