Disparo durante una discusión deja una joven lesionada en fiesta de la colonia Real Carolinas

Chihuahua, Chih.- La noche de este sábado, una fiesta que se desarrollaba en un domicilio ubicado sobre la calle Parlamento, entre Arco del César y Carruaje Real, en la colonia Real Carolinas, terminó con una persona lesionada tras una discusión y detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte policiaco, un sujeto que se encontraba a bordo de una camioneta tipo pickup estacionada afuera de la vivienda discutió con una pareja que pasaba por el lugar. Durante el altercado, el conductor del vehículo sacó un arma de fuego y realizó al menos un disparo.

Una joven de 24 años resultó con una lesión a la altura del pómulo, aparentemente provocada por un rozón o quemadura derivada de la detonación. Paramédicos de URGE acudieron al sitio y brindaron atención médica a la mujer, quien no requirió ser trasladada a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona tras localizar un casquillo percutido calibre 9 milímetros en medio de la calle. La escena fue resguardada para que peritos de la Fiscalía General del Estado efectuaran el levantamiento de evidencia y tomaran la declaración de la víctima.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del agresor ni si se realizaron detenciones relacionadas con el hecho.