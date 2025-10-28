Disparan contra vivienda en la colonia Ponce de León; aseguran vehículo sospechoso

La noche de este martes, sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo color rojo, tipo Camarón, realizaron varios disparos en contra de un domicilio ubicado en las calles Rafael Delgado y Francisco López de Jerez, en la colonia Ponce de León.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el ataque no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la fachada del inmueble. En el lugar fueron localizados alrededor de cinco casquillos percutidos calibre .380.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para permitir las labores del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de los indicios balísticos.

Posteriormente, mediante un operativo de búsqueda, el vehículo señalado fue asegurado por la Célula Mixta en el sector norte de la ciudad, gracias al apoyo de las cámaras de videovigilancia del sistema Vistas del Norte.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables del ataque.