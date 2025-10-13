Dictan prisión preventiva a las 9 personas detenidas tras emboscada en Moris

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez informó que durante el fin de semana se llevó a cabo la audiencia en contra de las personas que fueron detenidas tras la emboscada municipio de Moris.

En este sentido, la autoridad judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso penal por los presuntos, delitos de portación de armas, portación de cartuchos, narco, menudeo y asociación delictuosa.

Los detenidos fueron identificados como:

Oscar Alexis “N” de 23 años, originario de Chihuahua

Adrián Alejandro “N” de 26 años, originario de Navojoa, Sonora

Arnulfo “N”, de 53 años, originario de Obregón, Sonora

Aldo Guadalupe “N” de 27 años, originario de Culiacán, Sinaloa

Rafael “N” de 40 años, originario de Navojoa, Sonora

Luis Ángel “N” de 42 años, originario de Huatabampo, Sonora

Antonio Ignacio “N” de 45 años, originario de Maicova Sonora

Diego “N” de 51 años, originario de Chihuahua

Michel Jimena “N” de 19 años, originaria de Moris, Chihuahua