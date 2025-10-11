Dictan prisión preventiva a acusado de agredir con un tubo a perrita en Ciudad Juárez

El can recibió un tratamiento final asistido por humanidad

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Luis Eduardo R. G., por el delito de maltrato en contra de animales de compañía, cometido en Ciudad Juárez.

La investigación ministerial a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, establece que el imputado golpeó con un tubo, en distintas partes del cuerpo a un canino hembra de la raza pitbull, ocasionándole severos daños que la llevaron a convulsionarse.

Los hechos se registraron el pasado 07 de octubre en el patio de un domicilio que se ubica en la colonia Chaveña.

El canino fue traslado a las instalaciones de la Dirección a Atención y Bienestar Animal (DABA) del Municipio, en donde se vieron en la necesidad de brindarle un tratamiento final asistido por humanidad, debido al sufrimiento que presentaba.

La detención de Luis Eduardo R. G., fue en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal, y durante la audiencia inicial, se calificó de legal su detención, además de que el Juez de Control dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Será el próximo 15 de octubre que se lleve a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso en la que se definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de castigar a quienes atenten contra animales de compañía y garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).