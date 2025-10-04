Detienen FEOE y DEFENSA a masculino con un arma de fuego en la colonia El Barreal de Cd. Juárez

Quedó a disposición el Ministerio Público Federal

Durante un cateo efectuado por la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), ayer viernes 3 de octubre en Ciudad Juárez, se detuvo a un hombre en flagrancia por violación a la Ley Federal de Arma de Fuego y Explosivos.

El detenido dijo llamarse Juan Francisco A.R., de 47 años de edad, y que era originario del estado de Durango.

La orden de cateo girada bajo la causa penal 4966/2025, por una Jueza de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, se llevó a cabo en la calle Colombia de la colonia El Barreal.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la FEOE Zona Norte, aseguraron en la escena un arma de fuego tipo pistola, con un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles calibre 9mm.

También, dos cargadores metálicos color negro, abastecidos con 10 cartuchos útiles calibre 9mm, y 12 cartuchos útiles 9mm. respectivamente

La persona detenida y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Gracias al trabajo del Ministerio Público de esta representación social, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).