Detienen en Operativo Conjunto a hombre en posesión de narcóticos y arma de fuego

Agentes de la AEI y la DSPM realizaron la detención en la colonia Riberas del Sacramento

En un Operativo Conjunto entre elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), detuvieron en flagrancia a una persona de nombre Mario Giovanny L. G., de 34 años de edad, por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Como resultado de la intervención policial efectuada hoy lunes en la calle Río Rihn de la colonia Riberas de Sacramento, aseguraron al citado masculino, un arma de fuego tipo pistola, color negro con la leyenda “Made In Austria Glock Inc. SMYRNAGA”.

También se le decomisó un cargador color negro, abastecido con cinco cartuchos útiles, color dorado, calibre 9mm.

Durante la revisión, los agentes de la AEI y la DSPM encontraron que esta persona traía consigo siete envoltorios transparentes que contenían un polvo blanco con las características propias de la cocaína, con un peso total de seis gramos.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, se garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando la seguridad de la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).