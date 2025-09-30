Detienen en la Villa a dueño de un perro que atacó a mascota y la privó de la vida

Un adulto que paseaba a su perro sin la debida protección fue detenido en la colonia Villa por policías municipales, luego de que su perro de la raza pit bull, al que paseaba sin protección, atacó a una mascota hasta perder la vida.

El detenido responde al nombre de Eduardo R., de 47 años de edad, quien quedó inicialmente detenido por una falta al Reglamento de Justicia Cívica establecida en el artículo 39 fracción 1, relacionada con la falta de correa y bozal al traer una mascota en la calle.

El incidente ocurrió en las calles Miguel Trillo y Libertadores, donde la dueña de la mascota mostró a los policías la mascota inmóvil y señaló al sujeto como probable responsable, ante lo cual fue asegurado por los municipales para presentarlo ante el juez en turno de la comandancia Norte y disponer lo conducente.