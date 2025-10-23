Detienen en flagrancia a masculino con droga y arma de fuego

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Ángel Alfonso A., de 49 años de edad, por delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

El arresto se llevó a cabo la tarde de este jueves, en la calle Meseta Elevada y Avenida De Las Industrias de la colonia Batalla de Sacramento, en la ciudad de Chihuahua.

Al detenido le fue asegurado lo siguiente:

Una bolsa de plástico transparente que contiene una sustancia granulada con las características de la droga denominada cristal, con un peso aproximado de 28.28 gramos.

Un arma de fuego calibre .9mm de color negro, con un cargador abastecido con 4 cartuchos con la leyenda «.9MM LUGER».

Una camioneta tipo pick up de color rojo, marca GMC, línea Sierra, modelo 2007, con matrícula del estado de Chihuahua, sin reporte de robo al momento de su consulta.

Ángel Alfonso A. fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).