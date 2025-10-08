Detienen en Durango a chihuahuense que incumplió el pago de pensión alimentaria

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro ejecutaron una orden de aprehensión a Juan Manuel L.R., por el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria.

La captura se realizó este miércoles, en coordinación con la Vicefiscalía de Gómez Palacio, en el estado de Durango.

Fue trasladado la ciudad de Chihuahua para ponerlo a disposición del Juez de Control conocedor de la causa penal 1165/2022, y será llevado a la audiencia de formulación de imputación.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia, y se da cumplimiento al derecho a la manutención digna para los hijos e hijas de las familias chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).