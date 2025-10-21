Detienen empleada de funeraria en Juárez, presunto fraude por cobrar servicio de cremación que no realizó

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron con una orden de aprehensión a Nancy Ivette A. A. por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, así como el de fraude.

La detención ocurrió este martes, en la intersección de la avenida 16 de septiembre y Ramón Corona, de la colonia Centro de Ciudad Juárez y de inmediato fue puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 5189/2025.

En próximas horas, la detenida será llevada a la audiencia inicial, en donde el agente del Ministerio Público, hará de su conocimiento que enfrenta una investigación por hechos ocurridos el 09 de mayo del 2025.

La investigación ministerial, establece que, Nancy Ivette A.A., recibió una cantidad de dinero por un servicio funerario y cremación de un masculino, el cual no se cumplió y a la fecha se desconoce el destino que le dio al cadáver.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume nocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).