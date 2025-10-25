Detienen durante cateo en Cuauhtémoc a pareja en posesión de cristal

En seguimiento a una investigación por delitos contra la salud, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a una pareja en posesión de droga en una vivienda de la calle Alfonso Reyes y Francisco I. Madero de colonia Reforma, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La intervención, en cumplimiento de una orden de cateo, obtenida tras una investigación sobre la venta y consumo de sustancias prohibidas en el mencionado lugar, se llevó a cabo la tarde de ayer viernes.

Los detenidos se identificaron como Vany Gabriela B. C., de 40 años de edad, con domicilio en colonia Revolución Mexicana y Luis Javier C. V., de 34 años, con domicilio en colonia Reforma, a quienes se les encontró un envoltorio con 36.21 gramos de cristal.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).