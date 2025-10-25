Detienen durante cateo en Cuauhtémoc a pareja en posesión de cristal

En seguimiento a una investigación por delitos contra la salud, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a una pareja en posesión de droga en una vivienda de la calle Alfonso Reyes y Francisco I. Madero de colonia Reforma, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La intervención, en cumplimiento de una orden de cateo, obtenida tras una investigación sobre la venta y consumo de sustancias prohibidas en el mencionado lugar, se llevó a cabo la tarde de ayer viernes.

Los detenidos se identificaron como Vany Gabriela B. C., de 40 años de edad, con domicilio en colonia Revolución Mexicana y Luis Javier C. V., de 34 años, con domicilio en colonia Reforma, a quienes se les encontró un envoltorio con 36.21 gramos de cristal.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 25, 2025 4:21 pm

