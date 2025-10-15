Detienen AEI y Ejército a dos hombres en posesión de cristal

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, detuvieron en flagrancia a dos hombres por posesión de droga, en la calle Valentín Canalizo del fraccionamiento Los Alamitos, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Los elementos que integran el Operativo Conjunto para la prevención y disuasión de delitos circulaban por el lugar, cuando detectaron la manera sospechosa de los masculinos tratando de evadir la presencia de las unidades.

En el lugar detuvieron a Leopoldo C. C., de 56 años de edad, quien traía entre sus pertenencias un envoltorio que contenía una sustancia con las características del cristal con un peso de 55.70 gramos.

También, a Javier M. L., de 58 años de edad, quien traía un envoltorio que contenía una sustancia con las características de la misma sustancia, con un peso de .76 gramos.

Ambos, junto con la droga, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en donde quedarán a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo, para las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con otras corporaciones e instituciones de Gobierno para la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

octubre 15, 2025 2:47 pm

