Detienen AEI a probable feminicida en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Julio V. V., como presunto responsable del delito de feminicidio agravado.

La detención de la citada persona fue con una orden de aprehensión que se le cumplimentó la tarde de ayer sábado en la colonia 11 de Febrero, en la ciudad de Chihuahua y fue puesto a disposición de la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal.

En próximas horas será llevado a la audiencia, en donde el Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios hará de su conocimiento que se le atribuye posible participación en el homicidio de una mujer que fue localizada sin vida el pasado miércoles 22 de octubre al interior de su domicilio, en la citada colonia.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)