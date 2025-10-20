Detienen a uno al norte de la ciudad con presuntos envoltorios de cristal y un arma de utilería

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 20 de octubre de 2025.- Gracias a recorridos de prevención y vigilancia del grupo de Proximidad, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se logró la detención de un hombre al cual le fueron aseguradas diversas porciones de una sustancia con las características similares a la droga conocida como cristal, así como un arma de fuego la cual resultó ser de utilería, en las inmediaciones de la colonia Riberas de Sacramento.



Fue en las calles Río Chacra y Río Nilo en donde los agentes se percataron de un masculino que en su mano portaba un arma tipo revólver de color negro de utilería y portada entre sus pertenencias, diversos envoltorios plásticos los cuales contenían en su interior una sustancia sólida y blanca con características similares a la droga conocida como cristal.



Por tal motivo fue detenido quien se identificó como Alan David G.N., de 31 años de edad, fue ingresado al Centro de Detención zona norte y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.



El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.