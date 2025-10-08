Detienen a sujeto por violencia familiar en Nuevo Casas Grandes

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Carlo G. B., quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de violencia familiar.

La detención de la citada persona de 61 años de edad, se realizó en la Avenida Benito Juárez, cruce con la calle 6 de marzo en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, quedando a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, conocedor de la causa penal 510/2025.

En apego a la indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, el detenido será llevado a la audiencia en donde se formulará imputación en su contra.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).