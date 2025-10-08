Detienen a sujeto buscado por violación en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con miembros del Ejército Mexicano, detuvieron a un masculino de nombre Melchor Alberto R. D., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de violación con penalidad agravada.

La persona detenida de 34 años de edad, aparece como probable responsable de hechos ocurridos el 10 de agosto del año, en las inmediaciones de la presa Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Melchor Alberto R.D., engañó a un menor de edad para llevarlo al citado lugar, en donde lo agredió sexualmente.

El acusado fue detenido este miércoles, quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación social formulará imputación en su contra.

Con estas acciones se brinda a las víctimas de grupos vulnerables el acceso a la justicia y se ratifica el compromiso de representar a la sociedad en los tribunales para obtener el castigo para quienes atentan contra la integridad de las y los menores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).