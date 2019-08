Detienen a policía acusado de dispararle a su esposa en Juárez

Un policía procesal de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) identificado como Víctor Manuel Sanmartín De los Santos fue detenido por presuntamente disparar contra su esposa, informó personal de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

Los agentes a cargo de la carpeta de investigación mencionaron que el caso es investigado como violencia familiar; esto pese a que el elemento accionó el arma de cargo contra su pareja sentimental.

De acuerdo al testimonio de la ofendida su esposo y ella forcejearon por la posesión del arma cuando él le apuntó durante una discusión.

Durante el forcejeo la pistola se accionó por lo que la mujer resultó herida.

Estos hechos ocurrieron frente a las hijas de la mujer, la cual sufre episodios de violencia de manera permanente, según la denuncia de hechos.

El agente fue detenido y se encuentra en el área de detenidos de la FEM, desde donde profirió amenazas a su pareja a través de su teléfono celular, ya que sus compañeros le permitieron que permaneciera en posesión del aparato telefónico.

“En el trabajo me tienen aquí detenido por la pendeja de tu hija. Si ese día no disparé, se me anda escapando un tiro la ando matando la neta”, dice el agente en un mensaje de audio que le envió a su esposa desde el área de confinamiento y al que El Diario tuvo acceso.

Personal de la FEM trabaja en la integración de la carpeta de investigación para proceder contra el probable agresor, que además de la violencia familiar, enfrenta cargos por las amenazas proferidas contra la hija de la ofendida, la cual ya rindió su declaración de hechos.

En tanto, el órgano de control interno iniciará la investigación por el comportamiento del oficial, después de que el Ministerio Público de la FEM dio vista a su homólogo tras el arresto de Sanmartín De los Santos.

El Diario buscó la postura del titular de la CES en Chihuahua, Óscar Aparicio, ante estos hechos, sin embargo no respondió a las llamadas telefónicas realizadas.

Información de: Diario de Juárez

Foto: Ilustrativa