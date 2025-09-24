Detienen a persona armada y asegura vehículo con reporte de robo en Moris

Derivado de los operativos permanentes que mantiene la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en carreteras de la zona serrana, este martes en Moris se detuvo a un hombre armado y se aseguró un vehículo con reporte de robo.

El detenido responde al nombre de René “N”, a quien se le decomisó un arma corta tipo revólver calibre .38 con cinco cartuchos útiles, así como un vehículo Nissan Áltima modelo 2018, color gris, el cual contaba con reporte de robo vigente.

Luego del arresto, se contó con el apoyo de Defensa Nacional para garantizar el traslado del detenido y de lo asegurado a la Fiscalía General de la República Zona Occidente, situada en Cuauhtémoc, a fin de dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

La SSPE seguirá con el refuerzo de la seguridad en la sierra y el combate a los delitos, en coordinación con las fuerzas federales.