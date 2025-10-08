Detienen a pareja que viajaba en una motocicleta con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron en flagrancia a quienes se identificaron como César Ramón E. E. y Gabriela E. E., por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo y desobediencia y resistencia de particulares, cometidos en Ciudad Juárez.

El arresto se registró la tarde de ayer martes, en la calle Hoja del Olmo del fraccionamiento La Enramada, cuando se les marcó el alto para una revisión rutinaria de combate a los delitos.

La mencionada pareja iba a bordo de una motocicleta de la marca Vento, color negro, modelo 2023, que contaba con reporte de robo interpuesto el día 07 de septiembre de 2025.

Por lo anterior, el masculino de 50 años quedó detenido por la posesión del mencionado vehículo robado, mientras que la femenina de 51 años de edad, fue arrestada por desobediencia y resistencia de particulares, al igual que el vehículo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público para las indagatorias que definan su situación legal.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).