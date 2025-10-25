Durante un operativo conjunto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Cecilia Berenice E. S., en posesión de 11 paquetes de diversa droga.

Los elementos realizaban acciones inherentes al combate y prevención de los delitos, cuando tuvieron a la vista a la citada persona, en el momento en que se desplazaba de manera sospechosa por la calle Liberia de la colonia Oasis, en Ciudad Juárez.

Tras proceder a realizarle una inspección, detectaron que, dentro de una mochila ocultaba cinco paquetes confeccionados con cinta adhesiva que contenían una sustancia granulada con las características del cristal, así como otros seis que tenían pastillas de color azul con la leyenda M30 con las características del fentanilo.

Los paquetes con la metanfetamina dieron un peso total de 5.270 kilogramos.

Mientras que el fentanilo, dio un peso de 6.635 kilogramos.

La detenida de 31 años de edad, junto con la droga asegurada, fue puesta disposición de Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales). COMUNICADO DE PRENSA

FGE/FDZN/J

Ciudad Juárez, Chih., a 25 de octubre de 2025

Detienen a mujer en poder de casi 12 kilogramos de cristal y fentanilo en Cd. Juárez

Le aseguraron 11 paquetes con las sustancias ilegales

Durante un operativo conjunto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Cecilia Berenice E. S., en posesión de 11 paquetes de diversa droga.

Los elementos realizaban acciones inherentes al combate y prevención de los delitos, cuando tuvieron a la vista a la citada persona, en el momento en que se desplazaba de manera sospechosa por la calle Liberia de la colonia Oasis, en Ciudad Juárez.

Tras proceder a realizarle una inspección, detectaron que, dentro de una mochila ocultaba cinco paquetes confeccionados con cinta adhesiva que contenían una sustancia granulada con las características del cristal, así como otros seis que tenían pastillas de color azul con la leyenda M30 con las características del fentanilo.

Los paquetes con la metanfetamina dieron un peso total de 5.270 kilogramos.

Mientras que el fentanilo, dio un peso de 6.635 kilogramos.

La detenida de 31 años de edad, junto con la droga asegurada, fue puesta disposición de Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).