Detienen a masculino en posesión de marihuana y metanfetamina

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quien se identificó como Miguel Ángel H. M., por delitos contra la salud, en la colonia Puerto de Palos, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia tuvo lugar en la calle Puerto La Coruña, tras encontrarle entre sus pertenencias dos bolsas, una con 26 gramos de cristal, distribuida en 40 envoltorios y la otra que contenía 124 gramos de marihuana.

El detenido de 28 años edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).