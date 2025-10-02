Este es el sujeto acusado de matar gatos en Quintas Monte Carlo

Para dar seguimiento al caso de dos gatos sin vida dentro de una bolsa de hule con un mensaje, encontrados el miércoles por la mañana al norte de la ciudad, policías municipales adscritos a la Unidad de Delitos Contra Animales detuvieron por una falta administrativa a un joven de 31 años de edad en el fraccionamiento Quintas Montecarlo, quien fue trasladado al Centro Municipal de Detención Zona Norte.

Se trata de Miguel Alejandro G. S., identificado a través de cámaras de videovigilancia del circuito cerrado instalado en el mismo complejo habitacional, que registraron además el domicilio a donde había ingresado y hacia el cuál los agentes acudieron alrededor de las 21:00 horas del mismo miércoles para entrevistarse con él y notificarle la falta cometida.

Posteriormente realizaron la detención por dicha falta establecida en el Reglamento de Justicia Cívica, relacionada con el maltrato animal, mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación que podría haber tenido en el hecho ya mencionado.

Al respecto, la Policía Municipal había atendido un reporte a las 06:20 horas del miércoles, tras el hallazgo de la bolsa de hule con los cuerpos de las mascotas y sobre ella un mensaje escrito en dos pequeñas hojas de papel en el que advertían continuaría el sacrificio si los dueños no se hacían cargo de sus gatos y perros, mismo que fue asegurado como evidencia.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.