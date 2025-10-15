Detienen a individuo con arma de fuego y droga en Infonavit Tecnológico

Derivado de los operativos institucionales desplegados por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se detuvo a quien dijo llamarse Manuel S. A., por encontrarse en posesión de un arma de fuego y droga.

La acción conjunta de seguridad, llevada a cabo ayer martes, detuvo en flagrancia al mencionado sujeto en la calle Irán de la colonia Infonavit Tecnológico de Ciudad Juárez.

En la inspección se encontró dentro la mochila que traía consigo, una pistola calibre .9 milímetros, abastecida con un cartucho útil, además, una bolsa de plástico que contenía 16 envoltorios de una sustancia con las características del cristal, con un peso de 12 gramos.

El detenido de 21 años de edad, junto con el arma de fuego y la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, para las investigaciones correspondientes por los delitos de posesión de arma de fuego y contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).