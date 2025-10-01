Detienen a hombre que portaba arma de utilería en calles del Centro

Un fuerte reporte movilizó a las corporaciones de seguridad la tarde de este miércoles, luego de que al sistema de emergencias 911 se notificara sobre un sujeto que portaba un arma de fuego en la vía pública.

El hecho se registró en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Nogal, donde elementos de la Policía Estatal ubicaron al individuo señalado y procedieron a asegurarlo.

De acuerdo con la información preliminar, el objeto que portaba el hombre era un arma de utilería muy similar a una pistola tipo escuadra, lo que generó alarma entre transeúntes y vecinos de la zona.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su declaración y explicar los motivos por los que portaba la réplica en plena vía pública.