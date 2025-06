Detienen a hombre por amenazar con arma a empleados de un bar de la Tecnológico

Un hombre de 55 años de edad fue detenido por policías municipales la madrugada del sábado, por presuntas amenazas con arma de fuego a empleados de un bar que le pidieron salir porque el establecimiento cerraría sus puertas.

Al parecer el hombre se encolerizó y sacó de entre sus ropas un arma con la que lanzó amenazas a los presentes y posteriormente le dio algunos golpes a la puerta del establecimiento ubicado en la avenida Tecnológico y Sicomoro, lo cual generó un reporte al 9-1-1 que fue atendido de inmediato por agentes de la Policía Municipal.

A su arribo, los policías ya no encontraron en el lugar al probable responsable, quien sin embargo fue ubicado al circular unas cuadras más delante hacia el norte de la ciudad a bordo de un auto Hyundai Sonata de color rojo a quien se le marcó el alto y al identificarse dijo ser Arturo L. C. mismo que al momento de revisarle el auto se le localizó un arma tipo 9 MM que resultó no ser de fuego.

Junto con él se detuvo a una mujer que le acompañaba por intentar impedir el arresto.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.