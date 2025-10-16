Detienen a hombre por acoso a usuaria del Bowí en estación del IMSS

Durante la tarde de este miércoles se registró una movilización policial en la estación IMSS del sistema Bowí, luego de que las cámaras de seguridad detectaran un caso de acoso dentro de una de las unidades.

La Operadora de Transporte (OTV) informó que el hecho fue identificado en tiempo real por el personal del centro de monitoreo, quienes observaron el comportamiento inapropiado de un usuario hacia una mujer pasajera.

De inmediato se activó el protocolo de seguridad y se realizó el reporte al número de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de elementos de seguridad pública, quienes arribaron al lugar y procedieron al arresto del presunto agresor.

La OTV reiteró que cuenta con vigilancia permanente en las unidades y estaciones del Bowí, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y actuar con prontitud ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.