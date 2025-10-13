Detienen a hombre en posesión de droga y moto robada

En el operativo conjunto realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Secretaría de la Defensa Nacional para la prevención y disuasión de delitos, detuvieron a quien se identificó como José M. R., de 29 años de edad, por posesión de droga y de una motocicleta con reporte de robo.

La intervención policial se llevó a cabo la tarde del pasado sábado, en las calles 16 de septiembre y 11 de colonia Linda Vista, en el seccional de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc.

Tras observar la actitud sospechosa del masculino, se le solicitó accediera a una revisión, encontrando entres sus pertenencias, un envoltorio qué contenía 3.89 gramos cristal.

En la revisión a la motocicleta de la marca Italika, modelo 2021, color negro con gris, sin placas de circulación, que conducía, resultó con reporte de robo interpuesto el 27 de septiembre del año 2025.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).