Detienen a hombre con pistola de postas en la deportiva

Una fuerte movilización policiaca se registró la noche de este miércoles en las inmediaciones del estadio Almanza, dentro de la Deportiva, luego de que se reportara la presencia de un hombre armado, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes.

De acuerdo con los primeros informes, el sujeto portaba una pistola tipo escuadra de postas, con la cual habría lesionado a un hombre en el rostro antes de ser detenido.

Elementos de la Policía Municipal arribaron de inmediato al lugar, logrando asegurar al individuo y decomisar el arma utilizada. El detenido fue trasladado a la comandancia para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

La víctima fue atendida por paramédicos en el sitio, sin que se reportaran heridas de gravedad. Autoridades investigan los hechos para determinar las causas que originaron la agresión.