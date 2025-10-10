Detienen a hijo de presunto líder criminal en Ojinaga

Elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, lograron la captura de un sujeto en posesión de dos armas largas de fuego, un chaleco antibalas y diversos cartuchos, presuntamente relacionado con una de las células delictivas que se disputan la zona de Aldama, Ojinaga y Coyame.

En eso que te fue identificado como Alexis R. V., de 21 años de edad que además sería hijo de un presunto líder criminal conocido como Socorro R. L. alias “El Coyo”.

La detención habría ocurrido ayer martes durante una revisión en la carretera que conduce de Aldama a Ojinaga.