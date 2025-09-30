Detienen a hermano de presidente del Congreso que baleó a abogados; ellos están fuera de peligro

Luego de unas horas, Fernando Ramírez, hermano del diputado Guillermo Ramírez, fue capturado por elementos policíacos tras balear a dos abogados durante un funeral.

Ramírez Gutiérrez logró huir a pie, pero fue desplegado un operativo para detenerlo luego de dejar su vehículo abandonado.

Mientras que los abogados a los que baleó, Héctor Villasana y Enrique Muñoz, fueron reportados como fuera de peligro.

El hecho ocurrió en una funeraria de Parral, cuando Fernando Ramírez intentó atacar a balazos al ganadero Eloy Soto, situación que fue impedida por los abogados, quienes resultaron heridos.